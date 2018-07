Workshop com conteúdo exclusivo sobre cores Pantone para profissionais de casamentos acontece em São Paulo no início de agosto

Já imaginou ter acesso ao conteúdo exclusivo do Pantone Colors Institute, autoridade mundial em cores que dita as tendências do ano para todos os profissionais criativos, direcionado para o mercado de casamentos? O workshop Wedding Fashion Colors, realizado pela Camila Nascimento - Conexões Criativas, traz em primeira mão para o mundo wedding o melhor do mundo das cores em uma imersão transformadora para empreendedores que sabem que a cor é quem dá vida e conecta todos os detalhes da realização dos sonhos de seus clientes.



No dia 07 de Agosto, em São Paulo, profissionais de casamentos poderão aprender com Blanca Lliahnne, Expert em Cores Pantone e CEO Lexus Group, sobre a influência da cor do ano no mercado de casamentos, os bastidores da escolha da cor ULTRA VIOLET para representar o ano de 2018 com seu conceito e impacto emocional em nossas vidas, megatrends internacionais e PREVIEWS 2019 em primeira mão, descobrindo como tornar o conhecimento das cores e paletas incríveis um diferencial para seus negócios e realizações.



Confira o conteúdo:



WORKSHOP

A influência da Cor do Ano Pantone® no mercado de Casamentos com Blanca Lliahnne

A expert em cores guiará os participantes nesta imersão criativa e de tendências com conteúdo exclusivo produzido pelo Pantone Colors Institute

- Cor do ano Pantone® 2018: Ultra Violet - conceito, significados, importância e bastidores da escolha

- Influência da Cor do Ano no mercado de casamentos

- Exercício: Harmonia de cores para composição de paletas únicas

- PREVIEWS para 2019



TED TALKS

Marketing de Diferenciação para Profissionais de Casamento com Camila Nascimento

Especialista em Wedding Business e idealizadora do Workshop, a CEO do Conexões Criativas, trará conceitos e insights sobre empreendedorismo e sobre como trazer fatores de diferenciação para seus negócios, encantando noivas e noivos e ampliando seus resultados



As cores da marca com Rafaela Biagi

A Diretora de Arte e especialista em cores para marketing vai conversar com os participantes sobre como utilizar o poder da paleta de cor correta para fortalecer a imagem e posicionamento da sua empresa



Design Floral com Val du Art

A artista plástica, decoradora, professora da Academia Brasileira de Artistas Florais e diretora da ETAF - Escola Técnica de Arte Floral, Val du Arte, que assina a decoração do evento, apresenta sua criação de paisagismo e design floral.



Check-in 8:30

Início período manhã 9:00

12h 13h Intervalo

13:15 Início período tarde

18h Encerramento



3º WEDDING FASHION COLORS

07 de agosto de 2018 - 8h30 às 18h

Local: Hotel Renaissance São Paulo, Alameda Santos, 2233 - Cerqueira César, São Paulo - SP

INGRESSOS: bit.ly/eventbritewfc



Informações: contato@camilanascimentobusiness.com





Website: https://www.eventbrite.com.br/e/3o-wedding-fashion-colors-tickets-46933453222