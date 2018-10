Yamá Cosméticos roda o Brasil com lançamentos para o mercado da beleza

Da região norte à região sudeste, a Yamá Cosméticos preparou uma rota com os principais lançamentos da empresa para o mercado da beleza brasileiro. Até o final do ano, a marca participará das principais feiras do setor do país para apresentar novidades especiais como o primeiro pó descolorante para cabelos cacheados do Brasil e o complexo Antiemborrachamento Yamá Professional.



No mês de outubro a empresa já esteve na 21ª Edição da SuperNorte, no Pará; no 28° Encontro Regional da Beleza, realizado em Fortaleza e no principal evento de beleza e estética de Mato Grosso, o Probeleza.



Para iniciar a programação do mês de novembro, a Yamá Cosméticos desembarca no Rio de janeiro entre os dias 10 e 12 de novembro para a 18° Feira de Beleza Profissional - The Beauty Salon, em Nova Iguaçu.



Lançamentos: cabelos loiros sem danos

Desenvolvido com ativos multifuncionais e naturais, o descolorante para cabelos cacheados e crespos conta com proteínas da seda, polissacarídeos, além do óleo de coco, óleo de Babaçu e Pracaxi na composição. A formulação protege a fibra dos cabelos cacheados e mantém a definição dos fios após a aplicação.



Mais do que isso, mantém a textura do fio de maneira integral e saudável, proporcionando a manutenção da força e espessura dos cabelos, além de redensificar à fibra capilar danificada, ou seja, realiza o preenchimento da porosidade do cabelo danificado, tornando o fio "mais encorpado".



Para quem prefere um cabelo mais claro - seja liso, ondulado ou cacheado - a Yamá apresenta o pó descolorante 10 tons, que possui fórmula com Colágeno, importante proteína que proporciona elasticidade e fortalecimento, além de um incrível poder de clareamento. E para recuperar os fios descoloridos após o procedimento no salão, a marca também desenvolveu outra novidade: Complexo Antiemborrachamento Yamá Professional.



Com Bio-Restore, substância natural composta por derivados de trigo e silicone, que possui alto poder condicionante o que garante proteção, brilho e maciez aos fios tornando-os mais fortes e resistentes, é Indicado para reparar danos e oferecer proteção aos fios extremamente danificados ou quimicamente tratados.





Website: https://www.yama.com.br/