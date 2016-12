Leandro Rosa da Silva, conhecido na mídia como Silva Leandro, é entrevistado na TV.

Programa de TV: Papo Quente.

Assista o Vídeo!

Entre em contato com Famosa do Site (Garota do Site Produções EIRELI - ME), CNPJ: 09.527.296/0001-78.

Agência de Modelos 100% Internet Legalizada no Brasil.

A Empresa coloca à venda os Direitos Marcários/Autorais do Concurso de Beleza da Era Digital: Famosa do Site.

Telefones de Contato: Fone Fixo: (51) 3485.5153 ou Celular (51) 98489.6189 E-mail (Correio Eletrônico):

contato@famosadosite.com.br

Endereço Para Correspondência Física (Correio Convencional): Av. Vitória Régia, 170 - Sala: 01 - Ponto de Referência - Parada 51 - Querência - Jardim Krahe - CEP: 94.440-295 - Viamão - RS - Brasil