A capa de revista e celebridade Julia Menezes recomenda Famosa do Site

O respeitável parecer do Sindicato de Modelos do RS credibilizando o trabalho na Rede Mundial de Computadores de Garota Do Site Brasil® (https://www.garotadosite.com.br):

O Sr. Evaristo Pizzi, Presidente do Sindicato de Modelos do RS, afirma: "A única agência de modelos que atua na internet que reconhecemos é a Garota Do Site® (https://www.garotadosite.com.br). Esse reconhecimento deve-se a transparência na atuação da empresa e na postura de respeito ao tratar com profissionais que atuam. Boas referências são relatadas todos os dias pelas próprias modelos profissionais. A startup busca o sucesso em um mercado ainda muito preconceituoso com a artista legalmente habilitada maior de 18 (dezoito) anos. Realmente, a empresa é a única a atuar no Brasil no agenciamento de modelos 100% internet legalizado, promovendo o famoso e concorrido: Concurso de Beleza da Era Digital. Modelos Profissionais que hoje são sucesso nacional começaram em Garota do Site 100% Digital (https://www.garotadosite.com.br), conforme orientação do capacitado empreendedor: Silva Leandro. Diretor Nacional de Garota Do Site Brasil® (https://www.garotadosite.com.br)".

A recomendação de Julia Menezes. Modelo legalmente habilitada: Julia Menezes possui o registro número: 12.214 perante o Ministério do Trabalho e Emprego/RS, conforme exigido em Lei para o exercício das atividades privativas da profissão de artista, na categoria de Modelo/Manequim.

"No mundo digital entre 10 (dez) propostas, uma é séria, ou nenhuma. Infelizmente, é essa a nossa realidade no mercado de moda e beleza. Antes de aceitar propostas de trabalho ou seletivas de modelos analise os trabalhos feitos pela empresa. Ainda, solicite informações junto ao Sindicato da categoria profissional de Modelo/Manequim", concluiu, orienta e recomenda Julia Menezes (https://www.garotadosite.com.br/modelos/julia-menezes-ensaio-fotografico.html). A capa de novembro de 2014 de Garota Do Site Brasil® (https://www.garotadosite.com.br).

"Atualmente, toda a comunicação é digital. As pessoas são totalmente voltadas à isso em sua rotina pessoal, ou profissional. Por isso, recomendo Garota Do Site Brasil®", afirma a famosa capa de novembro de 2014 de Garota Do Site Brasil® (https://www.garotadosite.com.br): Julia Menezes* (https://www.garotadosite.com.br/modelos/julia-menezes-ensaio-fotografico.html).

Julia Menezes - Fotos/Créditos: Medeiros & Mainieri.

Texto adaptado pelo autor (Silva Leandro).

Fonte: http://www.dino.com.br/releases/garota-do-site-brasil%C2%AE-a-conhecida-top-model-julia-menezes-e-a-capa-de-novembro-de-2014-dino89043217131

Fotos: Medeiros & Mainieri