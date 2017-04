Ensaio Fotográfico Adulto e Não Recomendado Para Menores de 18 anos!

Advertência: Conteúdo fotográfico adulto e não recomendado para menores de 18 anos!

Com fulcro no artigo: quinto, caput, do Código Civil Pátrio Brasileiro, a responsabilidade legal é do usuário ao acessar conteúdo completamente adulto.

Apresentação da Candidata: Paula Ribeiro.

Imagens autorizadas por William Cairo e Ana Paula Ribeiro, conhecida como Paula Ribeiro.

Paula Ribeiro é maior de 18 anos.

Data de Nascimento: 24/02/1981

Objeto: Paula Ribeiro é oficialmente candidata a profissão de artista na categoria de Modelo/Manequim

Ana Paula Ribeiro, conhecida como Paula Ribeiro, autorizou a presente publicação pelos meios legais (contrato com firma legalmente reconhecida), sob a égide do artigo: 411, inciso: I,

do Novo Código de Processo Civil Pátrio.

Respeitosamente,

Famosa do Site

Garota do Site Produções EIRELI - ME

Única Agência de Modelos 100% Internet Legalizada no Brasil

Referência no Brasil em ensaios fotográficos adultos

CNPJ: 09.527.296/0001-78

E-mail: contato@famosadosite.com.br

Fotos: William Cairo (Créditos)