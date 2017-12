Ensaio Fotográfico no Estilo Adulto de Carine Ivankio

Conteúdo Adulto: Não Recomendado para Menores de 18 (dezoito) anos.

Base Legal da Divulgação: Lastro no artigo quinto, inciso: IX, da Constituição da República. In verbis: "Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;"

Carine Ivankio possui registro de modelo/manequim sob número: 0012821/RS perante o Ministério do Trabalho em Porto Alegre/RS.

Carine Ivankio - Créditos/Fotos: Welligton Costa

Data de nascimento: 30/12/1987

Fotos: Wellington Costa