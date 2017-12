Frajola_Star apresenta modelo fitness

Advertência: Ensaio Fotográfico não recomendado para menores de 18 anos!

Recomendo as candidatas maiores de 18 - Dezoito - anos a respeitável Agência de Modelos 100% Internet. Famosa do Site (Revista Digital e a única Agência de Modelos Online legalizada no Brasil) faz acontecer. Eu indico para todas as candidatas que tem o sonho de ser modelo. Afirma a Modelo Profissional: Maewa Campos. Fotos: Flávio Roberto Vendrameto - Frajola_Star (Créditos).



Maewa Campos é a nova celebridade de Famosa do Site. Modelo/Manequim legalizada no Brasil. Possui registro profissional (DRT) sob número: 12.303 perante o Ministério do Trabalho e Emprego/RS. Documento Legalmente Encaminhado Pelo Respeitável Sindicato de Modelos do RS.



Fonte: http://www.dino.com.br/releases/modelo-profissional-(com-drt)-recomenda-revista-digital-para-candidatas-a-carreira-de-artista-(modelomanequim)-dino89055805131

Fotos: Flávio Roberto Vendrameto