Mara Moraes participa da campanha de prevenção "Outubro Rosa"

Advertência Legal: "Ensaio Fotográfico Não Recomendado para Menores de 18 (Dezoito) Anos".

Top Model tem quase um milhão de seguidores nas Redes Sociais e apresenta novas fotos para a mídia digital

Em campanha de prevenção "Outubro Rosa"

Jocimara Vieira de Moraes, na mídia conhecida como Mara Moraes, aos 31 anos de idade, fez um ensaio fotográfico no estilo adulto/sensual para promover a sua forte candidatura a carreira de artista pela empresa digital de modelos: Famosa do Site / Garota do Site Produções EIRELI-ME, empresa devidamente inscrita no CNPJ sob número: 09.527.296/0001-78.

A conhecida Top Model e empresária Mara Moraes legalmente possui o seu DRT (registro profissional como modelo/manequim) encaminhado via Sindicato de Modelos do RS.

Mara Moraes, natural de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, tem quase um milhão de seguidores em suas redes sociais e busca ampliar seu sucesso na mídia adulta e também divulgando a sua própria confecção “Sereia da Terra” em outros ensaios fotográficos no estilo Modelo Comercial.

Imagens gentilmente autorizadas por Mara Moraes – Fotos/Créditos: Felipe Barros @febarros_fotografias

Data de nascimento: 20/04/1986

Localidade: Santo Angelo - Rio Grande do Sul

