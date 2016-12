A profissão de modelo na era digital

Leandro Rosa da Silva, conhecido na mídia como Silva Leandro, é entrevistado na TV.

Fala sobre a Credibilidade do Projeto Legalizado de Moda e Beleza Digital Adulto.

Programa de TV: Papo Quente.

Assista o Vídeo!

Famosa Do Site - 100% Internet - É Renomada E Conhecida Agência De Modelos Digital.

Texto: Comunicador Leandro Rosa da Silva - Apresentador de Rádio e Televisão - Radialista com Registro Profissional sob número: 6.260 perante o Ministério do Trabalho e Emprego no Estado do Rio Grande do Sul.

Estamos diante de uma nova realidade. É o início de um cenário global, onde governos, empresas, pessoas e instituições podem comunicar-se mundialmente através do computador.

A comunicação global leva para os lugares mais distantes produtos e serviços profissionais. Possibilitam a ampliação das relações interpessoais, com a finalidade de trabalho e formação de novas amizades. O mundo passa a ficar sem fronteiras econômicas e culturais.

Ignorar está realidade é desconhecer que no mundo uma vez não existia rádio, telefone, televisão, celular e automóveis. Hoje não precisamos mais sair de casa para trabalhar. Agora é acatar esse novo cenário e nos adaptar a ele.

A economia regionalizada, fruto de uma cultura comercial remota, desapareceu. Hoje podemos comprar sem precisar sair de casa, podemos prestar serviços em nossa residência e ainda podemos conversar, vendo com quem conversamos, à distância.

Realmente, o mundo mudou. O que deve mudar agora são nossos conceitos de profissão e sociedade, com o objetivo de estarmos na vanguarda dos acontecimentos e preparados para a completa democratização do conhecimento humano.

Por isso, Famosa do Site é sucesso nacional, com a solidez de uma marca séria: Famosa do Site.

A pessoa jurídica (Garota do Site Produções EIRELI - ME) observa do Código Civil Pátrio, legislação de regência da profissão de modelo e dispositivos legais correlatos.

Portanto, de qualquer parte do Brasil ou do Exterior, você pode participar online da seletiva nacional de modelos. Afirma o Apresentador de Televisão: Silva Leandro. Diretor Nacional de Famosa do Site (https://www.famosadosite.com.br).

Fran Petiz* (https://www.famosadosite.com.br/modelos/top-model-midia-digital.html) é Famosa do Site. Também é Artista na TV aberta. Um case de sucesso da Agência de Modelos 100% Internet Legalizada no Brasil. Comenta Silva Leandro, Apresentador de TV.

*Fran Petiz - Foto/Créditos: Welton Salvatore.

Website: https://www.famosadosite.com.br

Fonte: https://www.dino.com.br/releases/famosa-do-site---100-internet---e-renomada-e-conhecida-agencia-de-modelos-digital-dino89055803131